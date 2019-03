A Cinquina sembra di stare allo zoo: cinghiale a spasso tra residenti e auto

Incontri ravvicinati tra residenti e cinghiali a Cinquina, nel Municipio III. Dopo i numerosi avvistamenti dei mesi scorsi gli ungulati hanno ripreso a fare capolino tra le strade del quartiere al confine con la Riserva Naturale della Marcigliana.

Cinghiali a spasso a Cinquina

Erano circa le 16:30 di ieri, giovedì 28 febbraio, quanto nel bel mezzo di via Emilio Teza è comparso un grosso esemplare, mansueto e a suo agio tra auto in transito e residenti, intimoriti e curiosi allo stesso tempo.

L'esemplare tra negozi e chiesa

Non sorpresi. Già perchè a Cinquina, complice la stretta vicinanza con la Riserva, i cinghiali in libertà non sono più una novità: vagano indisturbati tra marciapiedi, parchi, aree giochi e addirittura sotto le finestre delle palazzine.

L'ultimo, pezzato ed enorme, avvistato proprio tra i negozi di quartiere: alle spalle della parrocchia e a poca distanza dalla scuola di zona. Nonostante piani e annunci il contenimento appare lontano: così, nei quartieri limitrofi a riserve e grandi parchi, i cinghiali la fanno da padroni.