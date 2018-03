Pino crolla in mezzo alla strada: un tonfo squarcia la notte di Montesacro

Un grosso tonfo, poi il rumore dei legni che si infrangono sulle plance elettorali metalliche: brusco risveglio per Montesacro dove, nel cuore della notte, un albero di grandi dimensioni è crollato in terra.

Albero crollato in viale Tirreno

Tronco e rami sono finiti nel bel mezzo di viale Tirreno e, fortunatamente, non hanno arrecato danni a persone o cose. "Una nuova strage sfiorata. Un altro esemplare di Pino Marittimo è crollato in mezzo alla strada e stamattina il traffico locale è andato in tilt. Già la neve aveva messo a dura prova gli alberi, le piogge e l'endemica incuria hanno fatto il resto" - hanno commentato il componente dell'esecutivo romano di Fratelli d'Italia Francesco Filini e Manuel Bartolomeo, presidente del Comitato di Quartiere Talenti e già consigliere in Municipio III.

L'ennesimo episodio nel territorio del Montesacro con i due esponenti del centrodestra a chiedere una verifica su quanto messo in campo dal Comune per arginare crolli improvvisi e disastri.

"Abbiamo chiesto al Vice Presidente dell'Assemblea Capitolina, Andrea De Priamo, di verificare se il Comune fosse già a conoscenza della grave criticità delle alberature in viale Tirreno, non appena riceveremo risposta informeremo i cittadini ed eventualmente chiederemo conto alla Raggi sui motivi per i quali non si è intervenuti subito".

Altri casi a Talenti a Conca d'oro

Alberature, quelle del Municipio III, in sofferenza nonostante monitoraggi e abbattimenti: in viale Tirreno gli episodi più gravi. Appena due settimane fa infatti un altro grosso albero è caduto in terra distruggendo ben sei auto in sosta.

Alberi fragili anche e soprattutto dopo la recente nevicata con il Montesacro teatro di una vera e propria strage di fusti e rami. Non solo crolli: via Giovanni Conti, arteria principale di Valmelaina, sempre in Municipio III, è rimasta chiusa per giorni a causa delle alberature pericolanti.