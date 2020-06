Crolla albero a Montesacro, colpite auto in sosta: strada chiusa e bus deviati

Risveglio di soprassalto a Montesacro dove questa mattina un grosso albero è caduto nel bel mezzo della strada colpendo automobili e scooter in sosta. L’accaduto alle 5.45 in viale Carnaro.

Albero crollato in viale Carnaro

Prima lo scricchiolio e il fruscio delle foglie, poi il grosso tonfo con l’alto fusto ad abbattersi improvvisamente sui veicoli. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute con l’autopompa serbatoio, autoscala ed autogru per lo sfoltimento e la rimozione dell'albero. Fortunatamente non risultano coinvolte persone.

Albero caduto a Montesacro: linee bus deviate

La strada rimane interdetta al traffico locale. Deviate le linee del trasporto pubblico: i bus 86, 90, 336 da viale Adriatico deviano per via dei Monti Lessini, viale Jonio, via Romagnoli, via Nomentana e piazza Sempione, la linea 337 da piazza Talenti devia per via Romagnoli, Nomentana e piazza Sempione.