A Piazza Sempione spazi da riorganizzare: il M5s "sfratta" Consulta della disabilità

A Piazza Sempione non c'è più spazio per la Consulta municipale della disabilità: l'organo consultivo non potrà infatti più avvalersi della stanza n.313, quella al terzo piano di Palazzo Pubblico utilizzata da tempo per svolgere le proprie attività e ricevere i cittadini.

La consulta della disabilità "sfrattata" da Piazza Sempione

A comunicare la volontà del Municipio III di riprendersi quel locale una nota del Direttore e del dimissionario presidente del Consiglio del Montesacro, Mario Novelli. Alla base della scelta "l'imprescindibile riorganizzazione" degli spazi di Piazza Sempione "stanti le crescenti esigenze dei Gruppi Consiliari, degli Uffici ad essi di supporto e - si legge nel documento - degli altri uffici ubicati nella sede di Piazza Sempione pure in ragione dello stato manutentivo di alcuni locali dell'edificio".

Il Municipio III: "Utilizzerà spazi di volta in volta liberi"

A dover far spazio dunque la Consulta della Disabilità che, parola del Municipio III, potrà tuttavia utilizzare periodicamente, comunicando le specifiche occorrenze, la Sala Commissioni ed altri ambienti che di volta in volta potranno essere messi a disposizione.

Una Consulta dunque dalla sede itinerante e precaria: dopo cinque anni in pianta stabile al terzo piano di Piazza Sempione senza più una stanza interamente dedicata ai suoi membri e ai cittadini che nel tempo hanno usufruito di tale supporto.

Il Pd: "Intervengano la Sindaca Raggi e l'assessora Baldassarre"

“Una decisione assurda per fare più posto agli uffici dei gruppi politici e a quelli a loro dedicati, come si evince dalla nota prot. 148167 dell’11 dicembre 2017, anomalamente firmata anche dal Presidente del consiglio municipale, dimessosi però con nota antecedente del 7 dicembre scorso. Nel difendere il diritto della consulta ad avere un proprio spazio istituzionale all’interno della sede del III municipio, auspichiamo un intervento della Sindaca Virginia Raggi e dell’assessore ai servizi sociali Baldassarre, affinché una decisione così scellerata venga immediatamente revocata” - hanno scritto in una nota Riccardo Corbucci e Carla Fermariello, coordinatore e componente della segreteria romana del Partito Democratico.

I Dem del Municipio III: "Consulta resti in sede istituzionale"

Sulle barricate anche gli esponenti Pd del Municipio III: "La Consulta dell'handicap del III Municipio è una delle più longeve e attive delle città, ragione per la quale a partire dal 2012 ha avuto a disposizione una stanza nella sede di piazza Sempione, per le esigenze del proprio funzionamento. La nostra consulta - hanno scritto in una nota Marchionne, Bugli, Rampini e Leoncini - è un organismo istituzionale che da sempre ha svolto funzioni di critica, suggerimento alle amministrazioni in carica e promozione della difesa dei diritti delle persone con disabilità del nostro territorio: proprio per queste ragioni è ospitata in una sede istituzionale".

Da qui l'invito alla minisindaca Capoccioni a lasciar stare la Consulta e occuparsi delle questioni urgenti del territorio. "Se esiste un reale problema di spazi, cosa improbabile, - dicono dal Pd - siamo pronti a lasciare la stanza assegnata al nostro gruppo".